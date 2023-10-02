Проще всего налить бензин до максимальной отметки, что позволит сэкономить время и топливо на поездке на заправку.

Все водители заправляются на заправках, если не считать владельцев электрокаров. Поэтому автолюбителям нужно знать о том, следует ли заливать полный бак машины.

Об этом пишет портал Wheel News.

Безусловно, проще всего налить бензин до максимальной отметки, что позволит сэкономить время и топливо на поездке на заправку. Но на бензобаках установлена специальная вентиляционная система, и если полностью залить бак, функционирование этой системы не будет полноценным.

В бак добавляются два клапана, один из которых не позволяет топливу выливаться в случае, если машина опрокинулась после аварии. Второй клапан отвечает за подачу воздуха в бак, чтобы внутри не было пониженного давления.

Если машина заправляется полностью, проветривание будет нарушено, что может привести к утечке топлива через дренаж. Также не нужно заливать полный бак в жару, поскольку при нагревании топливо будет расширяться, что приведет к утечке.

Как сообщал Курсор, ученые предложили радикальный способ уменьшения углеродных выбросов. Согласно исследованию международной группы ученых, введение продаваемых личных квот на выбросы углерода могут значительно сократить выбросы газов, вызывающих глобальное потепление, и помочь странам достичь своих целей по нулевому выбросу углерода.

Также мы писали о том, что делать, если в авто закончился бензин. Один из явных признаков того, что горючее заканчивается в баке автомобиля, это индикатор на приборной панели. В зависимости от модели автомобиля индикатор может сообщать о низком уровне горючего.

Несмотря на это, остатков может хватить на несколько километров, что дает возможность найти заправку и долить топлива.