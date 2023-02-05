Эксперты развенчали три популярных мифа про бензин

Существуют три распространенных мифа о бензине. Они связаны с октановым числом, качеством топлива и использованием присадок.

Предубеждения развенчивают эксперты портала NJcar.

Первый миф связан с октановым числом бензина. Существует мнение, что чем больше это число, тем выше качество топлива. На самом деле прямой связи нет. Бензин АИ-92 может быть высочайшего качества, но для двигателей с высокой степенью сжатия он просто не подходит.

Также некоторые автолюбители уверены, что производители намеренно рекомендуют заправлять машину бензином с высоким октановым числом, поскольку он стоит дороже. На самом деле, современные моторы специально ориентируют на заправку бензином с высоким октановым числом, «переваривать» А-92 им трудно.

Не последнюю роль в такой тенденции играют экологические требования, с каждым годом усиливающиеся в Европе. Бензин А-92 уже практически ушел с рынков Европы и США. Некоторым брендам приходится специально адаптировать свои двигатели под марку бензина. Но если в инструкции по эксплуатации рекомендовано А-95, то регулярно заправляться бензином 92 нельзя.

Третий миф связан со специальными марками бензина, которые якобы могут нанести вред мотору из-за содержащихся в них присадок. В действительности моющие и очистные компоненты, входящие в состав такого топлива, могут удалять нагар из камеры сгорания и очищать инжекторы и не оказывают негативного влияния на двигатель и другие агрегаты автомобиля.

Как сообщал Курсор, 1 сентября произошло падение максимальной стоимости бензина с октановым числом 95 на заправках самообслуживания в Израиле на 0,21 шекеля до 6,37 шекеля за литр.

Также мы рассказывали, что в Израиле ожидают повышение тарифов на электроэнергию.