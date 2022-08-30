В Израиле ожидается повышение тарифов на электроэнергию

Управление по электроэнергетике опубликовало отчет слушаний, по итогу которого в Израиле могут снова поднять тарифы на электроэнергетику.

В январе следующего года израильтян может ожидать очередное повышение электроэнергии. Тарифы хотят изменить для крупных потребителей, но, в конечном счете, это приведет к подорожанию и для домохозяйств.

Об этом сообщает издание «Детали».

Управление по электроэнергетике опубликовало отчет слушаний, в котором объясняется, что повышение тарифов будет связано с изменением графика производства электроэнергии: в солнечные дни в сети образуются излишки, а в ночные часы солнечная энергия не вырабатывается.

Косвенно новый расчет будет учитывать тариф на электроэнергию для подавляющего большинства израильтян, которые платят фиксированную цену, не зависящую от времени суток.

Ожидается, что для домохозяйств тариф повысится еще на 2-3% и это произойдет в январе 2023 года. Изначально цены хотели поднять в текущем году, но потом решили отсрочить нововведение. Утверждение нового тарифа приведет к повышению цен на электроэнергию для домашних хозяйств и снизит выгодность производства солнечной электроэнергии.

В Управлении отмечают, что предупредили производителей о том, что цены могут измениться.

Напомним, что в августе 2022 года израильтянам уже повысили цены на электричество. Тариф вырос на 8,6% вместо объявленных заранее 9,6%. Снизить цену удалось за счет сокращения налога на вредные выбросы на газовых электростанциях.

Еще мы писали, что в сентябре в Израиле могут измениться цены на бензин.