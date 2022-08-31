Стало известно, когда упадут цены на бензин

В Министерстве национальных инфраструктур, энергетики и водных ресурсов заявили, что в среду вечером в полночь 1 сентября произойдет падение максимальной стоимости бензина с октановым числом 95 на заправках самообслуживания в Израиле на 0,21 шекеля до 6,37 шекеля за литр.

Эти показатели цены бензина, контролируемой государством, соответствует стоимости бензина, которая была в январе этого года. Плата за полное обслуживание заправок от обслуживающего персонала заправочной станции останется в размере 0,21 шекеля.

Об этом сообщает Globes.

Из-за снижений на мировых рынках цены на нефть и значительного укрепления шекеля цена должна была бы упасть 0,32 шекеля. Однако, из-за решения Генерального прокурора Министерство финансов продлило снижение акциза на бензин и дизельное топливо до 15 ноября, но снизило его с 1,00 шекеля до 0,89 шекеля за литр.

Также согласовано, что в случае падение максимальной цены на бензин с октановым числом 95 на заправочных станциях самообслуживания в Израиле до 6,15-6,25 шекелей, акциз снизят до 0,76 шекеля за литр. Если же цена упадет ниже шекеля, то акциз снизят до 0,50 шекеля за литр.

Отмечается, что в июле этого года стоимость бензина достигли пика в 8,08 шекелей, что являлось самым высоким показателем с 2014 года. Это было обусловлено увеличением цен на нефть на мировых рынках из-за войны россии* против Украины. Снижение цены в этот период включало уменьшение акциза на 0,50 шекеля за литр, который в прошлом месяце повысили до 1 шекеля.

Ранее «Курсор» сообщал, что шекель снова «рухнул».

Кроме этого, один из израильских банков решил повысить проценты по депозитам.

Также мы рассказывали, что в Израиле ожидают повышение тарифов на электроэнергию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!