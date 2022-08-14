Электрогрузовики Tesla Semi выпустят уже в этом году

После запуска Tesla Semi в 2017 году компания PepsiCo разместила один из своих крупнейших заказов на Tesla Semi, пополнив свой автопарк 100 электрическими грузовиками.

Электрогрузовик Tesla Semi дебютировал еще в 2017 году. Серийное производство несколько раз переносилось — с 2019 на 2020, а затем на 2022 год.

Летом 2020 года Tesla выпустила небольшую партию Semi на небольшом заводе рядом с заводом Gigafactory в Неваде. Однако полномасштабное производство снова было отложено до 2022 года из-за проблем с поставками батарей.

В недавнем сообщении в Twitter Маск сказал, что Tesla начнет поставки Tesla Semi с дальностью 500 миль в конце этого года.

Компания принимала заказы на грузовик с 2017 года и накопила значительное отставание от графика поставок.

Пока неясно, кто первым получит Tesla Semi, но наиболее вероятным претендентом является компания PepsiCo.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.