General Motors, Volvo и Volkswagen приостановили поставки автомобилей в Россию

General Motors, Volvo, Volkswagen, а также шведские Scania и Ericsson присоединились к быстро растущему числу западных компаний, которые заявили о прекращении бизнеса в России после вторжения страны в Украину.

Мировые производители автомобилей и грузовиков, в том числе американский General Motors Co (GM.N), немецкий Daimler Truck (DTGGe.DE), Volvo и Volkswagen в понедельник приостановили некоторые операции в России после вторжения этой страны в Украину.

Российские войска вторглись в Украину на прошлой неделе, что стало крупнейшим нападением одного государства на другое в Европе со времен Второй мировой войны. Многие фирмы приостановили свою деятельность в России после западных санкций против России.

Энергетический гигант BP Plc, крупнейший иностранный инвестор в России, внезапно объявил на выходных, что отказывается от своей 20-процентной доли в контролируемой государством «Роснефти» (ROSN.MM) по цене до 25 миллиардов долларов.

В понедельник GM заявила, что приостановит экспорт всех автомобилей в Россию до дальнейшего уведомления. У детройтской компании нет заводов в России, она ежегодно продает там около 3000 автомобилей и имеет ограниченное присутствие в цепочке поставок.

«В настоящее время наши мысли с народом Украины, — говорится в заявлении GM. — Гибель людей — это трагедия, и наша главная забота — безопасность людей в регионе».

Шведский автопроизводитель Volvo Cars (VOLCARb.ST) заявил, что приостановит поставки автомобилей на российский рынок до дальнейшего уведомления, став первым международным автопроизводителем, сделавшим это.

В заявлении компании говорится, что это решение было принято из-за «потенциальных рисков, связанных с торговлей материалами с Россией, включая санкции, введенные ЕС и США».

«Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Представитель Volvo сказал, что автопроизводитель экспортирует автомобили в Россию с заводов в Швеции, Китае и США.

Согласно отраслевым данным, в 2021 году Volvo продала в России около 9000 автомобилей.

Также в понедельник Volkswagen (VOWG_p.DE) в России временно приостановил поставки автомобилей дилерам до особого распоряжения. «Поставки должны возобновиться, как только будут выяснены последствия санкций, введенных Европейским союзом и Соединенными Штатами», — сказал представитель VW.

Ранее VW заявлял, что на этой неделе приостановит производство на несколько дней на двух немецких заводах из-за задержки с поставками запчастей, произведенных в Украине.

Ранее Курсор писал, что российское представительство Renault остановило завод в Москве 28 февраля.

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