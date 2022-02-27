Завод Renault прекращает работу в Москве, тысячи россиян останутся без зарплаты

Российское представительство Renault остановит завод в Москве 28 февраля. Как объяснили в пресс-службе, это вызвано перебоями в цепочке поставок комплектующих в связи с нападением России на Украину. Когда завод заработает, прогнозов пока нет.

Завод Renault временно прекращает работу в Москве в связи с логистическими перебоями, вызванными вторжением России в Украину.

«Завод Рено в Москве приостанавливает свою работу из-за нарушения логистических цепочек в связи с войной в Украине. Около 4500 москвичей останутся без полноценной зарплаты. В дальнейшем возможен дефицит авто, а, значит, и значительный рост цен на Duster, Kaptur и т.д.», — пожаловался депутат Московской городской Думы Евгений Ступин.

⚡️Завод Renault в Москве прекращает работу. И ведь это только начало… pic.twitter.com/6NOXcBQUy5 — ZYUNDEX (@zyundex) February 27, 2022

В российском представительстве компании сообщили Интерфаксу, что произошел перебой с поставками комплектующих. Сейчас нет технической возможности продолжать работу. «Перебои, прежде всего, связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита», – сказали в компании.

Напомним, что сборная Польши отказалась от матча со сборной России в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира-2022 из-за агрессии против Украины.

Кроме того, Европа продолжает проявлять солидарность с Украиной в ее борьбе с российскими оккупантами. На этот раз один из португальских ресторанов создал для туристов из России особое меню. «Россиян не обслуживаем. Ешьте супчик из камней. Приятного аппетита», — гласит надпись у входа в ресторан.

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