Honda начнет производить электромобили Sony

Новая компания будет разрабатывать и продавать автомобили, но не будет владеть и управлять производственными мощностями – все это останется в ведении Honda.

Корпорация Sony Group и автопроизводитель Honda Motor подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание совместного предприятия по производству электрокаров.

Новое совместное предприятие Sony и Honda займется разработкой, производством и продажей электромобилей, а также мобильных сервисов.

В начале 2020 года Sony показала на выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе электрический седан Vision-S . Прототип был создан с участием технических партнеров Magna Steyr, Qualcomm, ZF, Bosch, Continental, Nvidia. На нем Sony демонстрировала возможности разработчика систем автопилотирования.

Курсор ранее писал, что крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ останавливает заводы. Сообщается, что это связано с кризисом поставок электронных компонентов. Скорее всего, из-за блоков от Bosch – это ключевой поставщик микроэлектроники для «АвтоВАЗа». Bosch может приостановить производство в России.

Кроме того, General Motors, Volvo и Volkswagen приостановили поставки автомобилей в Россию. General Motors, Volvo, Volkswagen, а также шведские Scania и Ericsson присоединились к быстро растущему числу западных компаний, которые заявили о прекращении бизнеса в России после вторжения страны в Украину.

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