Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ останавливает заводы

Российский АвтоВАЗ с 5 марта на 4 дня прекращает собирать авто Lada на заводах в Тольятти и Ижевске.

Об этом передают источники компании в для «Ведомостей» и представитель АвтоВАЗ для «Интерфакса».

Сообщается, что это связано с кризисом поставок электронных компонентов. Скорее всего, из-за блоков от Bosch – это ключевой поставщик микроэлектроники для «АвтоВАЗа». Bosch может приостановить производство в России.

Один из источников сказал «Ведомостям», что «сначала речь шла о нескольких днях, но с учетом текущей ситуации загадывать очень сложно».

В то же время утверждается, что этот простой плановый и «никак не связанный» с санкциями против России со стороны Европы и США из-за нападения РФ на Украину.

Ранее Курсор писал, что российское представительство Renault остановило завод в Москве 28 февраля.

Также Курсор писал, что мировые производители автомобилей и грузовиков, в том числе американский General Motors Co (GM.N), немецкий Daimler Truck (DTGGe.DE), Volvo и Volkswagen приостановили некоторые операции в России после вторжения этой страны в Украину.

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