Hyundai готовит бюджетный семейный минивэн

Корейская компания Hyundai представила минивэн Stargazer, который будет стоить дешевле двадцати тысяч долларов и оснащен 1.5-литровым 115-сильным двигателем.

Компания Hyundai представила новый компактный минивэн Stargazer. Бюджетная модель поступит в продажу с конца лета по цене от $16 200 до $20 500.

Новинка отличается оригинальным футуристическим дизайном в духе старшего минивэна Staria. Она имеет похожий силуэт с большим углом наклона лобового стекла, а фары и задние фонари соединены тонкими светодиодными полосками.

Автомобиль построен на платформе минивэна Kia Carens, но получился несколько компактнее по размерам.

Его длина составляет 4460 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1690 мм, а размер колесной базы достигает 2780 мм.

Базовый Hyundai Stargazer будет семиместным, но будет предложена и более дорогая шестиместная версия с двумя раздельными сиденьями во втором ряду. При трех рядах сидений предусмотрен 200-литровый багажник, при двух — 585 литров.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.