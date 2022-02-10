Hyundai и Kia отзывают почти 500 тысяч авто из-за проблем с электроникой

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia рекомендовали 484 000 владельцев своих автомобилей в США парковаться вне гаражей и как можно дальше от других автомобилей — до завершения программы отзыва и ремонта автоэлектроники из-за риска короткого замыкания и возгорания.

Об этом пишет AutoDream.

Hyundai и Kia объявили об отзыве из-за отказа гидравлического электронного блока управления (HECU) тормозной системы, что может привести к короткому замыканию и возгоранию в моторном отсеке. Для предотвращения инцидентов местные дилеры будут проводить отзыв и замену неисправной электроники.

Отзыв затрагивает 126747 автомобилей Kia и 357830 автомобилей Hyundai. О пострадавших пока не сообщается, но зафиксировано не менее 11 случаев пожара. .

В 2020 году американские подразделения Hyundai и Kia согласились выплатить рекордную сумму в 210 миллионов долларов в качестве компенсации гражданского ущерба после того, как NHTSA установило, что они не отозвали своевременно автомобили с проблемными двигателями.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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