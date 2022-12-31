Как недорого повысить проходимость любого автомобиля

Современные джипы с легкостью проходят снежные заносы, ямы и выбоины, глубокие лужи, жирную грязь, зыбкие пески, болотные топи и лесные дебри. Но не все являются владельцами таких машин.

Что такое проходимость автомобиля? Это то, с какой легкостью он преодолевает дорожные препятствия. Термин «проходимость» чаще всего употребляется по отношению к внедорожникам и вездеходам – у них действительно высокие мощные характеристики.

Об этом говорится в материале портала Твоя Машина.

Современные джипы с легкостью проходят снежные заносы, ямы и выбоины, глубокие лужи, жирную грязь, зыбкие пески, болотные топи и лесные дебри. Но не все являются владельцами таких машин, а просто преодолевать препятствия хочется. Можно ли этого добиться на любом автомобиле, а не только мощном внедорожнике?

Что влияет на проходимость

На способность машины передвигаться по бездорожью влияют несколько факторов:

мощность двигателя;

масса и габаритные размеры транспортного средства;

удельное давление на поверхность;

качество покрышек;

вид привода;

высота дорожного просвета;

геометрия подвески;

наличие дополнительных устройств;

опыт и водительское мастерство.

Но самое главное – это крутящий момент.

Крутящий момент и сопротивление

Если двигатель работает, то он в любом случае выдает крутящий момент – это миф. Момент возникает только в том случае, если есть нагрузка (сопротивление), то есть двигатель производит полезную работу. Без сопротивления нет крутящего момента.

Степень проходимости = предельное тяговое усилие/сила сопротивления движению.

То же касается беспомощно буксующего колеса. Такое часто случается с автомобилями, оснащенными межколесной блокировкой. Если внедорожник попадет на лед или повиснет в воздухе хотя бы одним колесом, то и другое, расположенное с ним на общей оси, потеряет опору. Крутящий момент на всех колесах и маховике силового агрегата исчезнет. То есть одно колесо будет неподвижно, а другое – вращаться в холостую. А все потому, что нет сопротивления – нет крутящего момента.

Таким образом, чтобы справиться с ситуацией, нужно обеспечить двигателю сопротивление. Собственно именно на этом основывается действие любой системы, которая увеличивает проходимость автомобиля.

Также большинство автомобилистов верят во всемогущество бортовой электроники. Но во всех ли ситуациях она оправдывает свое предназначение? Можно ли искусственно увеличить проходимость?

Самые простые и бесплатные способы увеличения проходимости

Если вспомнить, как наши родители и деды выбирались из снежных заносов, то там, конечно, ни о какой электронике речь не шла. Вот три совета:

Подтяните стояночный тормоз. При этом происходит следующее: буксующее колесо приобретает сопротивление, на нем возникает крутящий момент, дифференциал передает крутящий момент неподвижному колесу, оно начинает крутиться, помогая вырваться из плена.

Приспустите шины до минимального уровня. Это снижает давление на поверхность, увеличивает площадь контакта и улучшает сцепление с полотном. За счет этого возможность выбраться из жуткого месива увеличивается в разы.

Если колеса крепко загрузли в снегу, подложите под них антибуксы (автомобильные траки или сэнд-траки). Они профилированы алюминиевыми, стальными или пластмассовыми пластинами.

При отсутствии сэнд-траков пригодятся подручные средства: палки, доски, ветки и т.д. Просто подсовываем их под зарывшееся в снег ведущее колесо в направлении хода автомобиля любой марки и относительно легко выбираемся из снежного плена.

Способы повышения проходимости за относительно небольшие деньги

Перейдем к более серьезным вариантам. Автомобильные противоскользящие цепи – это армированные цепи, в которых продольные тросы соединены между собой звеньями. Цепь полностью охватывает периметр колеса, выполняя функцию съемного протектора. Комплект включает два устройства – на два передних колеса. На скользкой накатанной почве цепи противоскольжения действуют достаточно эффективно за счет улучшения сцепления протекторов с поверхностью.

К преимуществам цепей можно отнести незатейливость конструкции, низкую стоимость, компактность, простоту монтажа. Но они не универсальны – цепь подбирается под автомобиль конкретной марки и модели. То есть, если вы поменяете автомобиль, есть большая доля вероятности, что цепи, купленные для подержанной машины, окажутся без дела.

Есть еще грязевые цепи. Они эффективно помогают не только на льду, но и на снегу, глине, песке. Стоят они на порядок дешевле противоскользящих. Однако в таких цепях отсутствует механизм самонатяжения, поэтому после установки грязевой цепи нужно метров через десять выйти из автомобиля и дотянуть его вручную.

Но у противоскользящих и грязевых цепей есть один существенный недостаток – ими можно легко повредить дорогостоящие легкосплавные диски.

Еще один подобный вариант – композитные цепи. Их протекторная часть имеет своеобразный рисунок, поэтому часто их называют просто сетками. Их можно использовать на коротких заснеженных участках дороги. Невысокая степень надежности не позволяет их использовать в течение длительного времени. Но «сетки» действуют на легкосплавные колеса осторожнее, чем цепи.

Есть более дешевая альтернатива противоскользящим и другим цепям – ремни и браслеты. Действуют они схоже, но служат меньше. Для изготовления ремней обычно используют полиуретан. Можно приобрести и пластмассовые изделия со стальными накладками.

Браслеты являются цепью, распиленной на куски. Чтобы выбраться из снежного плена, нужно надеть на каждое колесо три-четыре браслета, но бывает достаточно одного. Предусмотрительные водители надевают эти устройства перед тем, как ехать по сложной трассе. И правильно делают, ведь нацепить браслеты на оказавшиеся в снежной ловушке колеса гораздо труднее.

Из недостатков: сильный износ изделий, отсутствие плавности хода авто.

Меняем шины

Нередко даже на полноприводных машинах стоят заводские шоссейные покрышки. На грязной или скользкой дороге они начинают пробуксовывать. Для передвижения по бездорожью нужны специальные шины, которые помогут преодолевать грязь, слякоть, мокрую, раскислую почву.

Мы рекомендуем «переобуть» ваш джип в резину с протекторами типа Mud Terrain или All-Terrian. Такие шины позволяют не пробуксовывать на тяжелых дорогах и даже откровенном бездорожье.

Но такие приемы, как притормаживание вращающегося колеса, затяжка стояночного тормоза, использование различных приспособлений, соответствующих шин и даже искусственное увеличение трения в дифференциале лишь обеспечивают создание условий для возникновения крутящего момента в нужном месте. «Перебрасывание» его при этом не происходит. Поэтому переходим к самым дорогим методам повышения проходимости машины.

Делаем все колеса ведущими

Наиболее бесспорным вариантом является устройство ведущими обеих осей. Но для этого придется установить два двигателя: спереди и сзади, как, например, Citroen 2CV 4×4 Sahara. В этом полноприводном автомобиле не было механической связи между двумя осями. При выходе из строя второго двигателя или в целях экономии машина могла двигаться на одном моторе.

В настоящее время на гибридных паркетниках электрический силовой агрегат приводит в движение заднюю ось. Автопроизводители говорят о том, что можно снабдить каждое колесо своим электродвигателем. Может, скоро будут выпускать такие машины.

Еще вариант – присоединить к передней оси вал от раздаточной коробки. За счет жесткого подключения оси оба карданных вала будут вращаться с идентичной частотой. Подобная схема увеличивает проходимость автомобиля за счет одновременного вращения минимум двух колес, но для диагонального вывешивания она не подходит.

Здесь следует иметь в виду, что чем более эффективный способ увеличить проходимость автомашины, тем он дороже. Но, как видим, вариантов немало, и выбрать подходящими средствами есть из чего.

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