Названы самые опасные ошибки водителей за рулем современных авто

При создании современных авто производители стараются делать их максимально автономными. Несмотря на то, что с одной стороны такие опции должны облегчить жизнь водителю, на самом деле они делают управление наоборот менее безопасным. Все дело в том, что большинство водителей, используя технологии помощи при управлении, полагается на них слишком сильно.

К таким выводам пришли в Страховом институте безопасности дорожного движения.

Там отмечают, что чем чаще водители используют разнообразные опции помощи при управлении автомобилем, тем больше они верят в то, что их авто практически полностью автономны. Это приводит к тому, что водители чаще пишут, едят, отвечают на текстовые сообщения и другими способами отвлекаются от дороги.

В ходе исследования было опрошено около 600 водителей, которые использовали три разных вида частичной автоматизации. Так, 53% пользователей Super Cruise, 42% пользователей автопилота и 12% пользователей ProPILOT Assist признались, что используют свои транспортные средства таким образом, если они полностью автономны.

Когда речь идет о частичной автоматизации, то подразумевают, как правило, две системы – круиз-контроль и систему нахождения в полосе. В то же время эксперты отмечают, что ни одна из этих систем не может хоть сколько-нибудь заменить водителя за рулем.

“Ни одна из существующих систем не предназначена для замены водителя-человека или обеспечения безопасности движения во время выполнения других действий, отталкивающих его внимание от дороги. Испытания на треке и реальные аварии дают убедительные доказательства того, что современные системы частичной автоматизации трудно распознают и реагируют на большинство распространенных дорожных ситуаций и характеристики дороги”, — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, израильская компания представила летающий автомобиль. Он оснащен четырьмя двойными пропеллерами, а также крыльями и хвостом, чего нет у планеров. Внутри есть место для двух человек и легкого багажа – грузоподъемность до 200 килограммов. Стоимость этого транспортного средства – 150 тысяч долларов.

Дальность полета автомобиля на данный момент – до 177 километров. Максимальная продолжительность полета – 1 час. Крейсерская скорость – 161 километр в час. Время зарядки от 0 до 100 процентов – 1 час.

Также Курсор информировал о пяти причинах, почему автомобиль уводит в сторону.