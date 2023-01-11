Лайфхак для авто: как продлить срок службы «дворников»

Для продления срока эксплуатации стеклоочистителей их нельзя включать в сухом режиме, а также оставлять поднятыми.

Автолюбители знают, что бывают ситуации, когда «дворники» начинают оставлять огромные разводы на стеклах, и тем самым доставляют много хлопот владельцу. Эксперты предложили несколько лайфхаков, которые значительно упростят жизни водителям.

Об этом сообщает History.znaj.

Опытные водители стараются сохранить щетки на стеклоочистителях в идеальном состоянии, чтобы они не издавали звука скрежета и качественно справлялись со своей задачей.

Стеклоочистители разделяются на каркасные, бескаркасные и гибридные, причем за каждым видом требуется свой особый уход.

Эксперты рекомендуют использовать силиконовую смазку, которая не только предотвращает скрипы, но и продлевает срок службы резиновых и пластиковых изделий. Если правильно за ними ухаживать, то они прослужат не один сезон.

Для смазки нужно подготовить ткань и капнуть на нее немного силикона. Далее аккуратными движениями протереть поверхность щеток. При этом важно, чтобы щетки были предварительно очищенными от грязи, поскольку ее скопление делает щетки неэластичными.

Для продления срока эксплуатации дворников их ни в коем случае нельзя включат на сухую, а также очищать с их помощью налипший снег. Также не стоит применять силу, если щетки примерзли к лобовому стеклу транспортного средства.

Эксперты напоминают, что нельзя оставлять «дворники» поднятыми, поскольку резина растягивается, и они не могут прилегать плотно к стеклу.

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