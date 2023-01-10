Как подготовить авто к продаже и какую цену запросить

Нужно быть готовым к торгам, ведь это самый частый элемент любого соглашения. Однако важно убедиться, что это простой покупатель, а не перекупщик.

Автоэксперты рассказали, как подготовить автомобиль к продаже и выставить правильную цену.

Их рекомендации публикует портал Твоя Машина.

Подготовка авто к продаже

Во-первых, следует очистить машину, причем как снаружи, так и внутри. Также нужно убрать из салона все излишние предметы.

Место для встречи с покупателем рекомендуется выбрать тихое и спокойное. Хорошо, если погода будет солнечной и приятной. С клиентом нужно быть вежливым, подробно отвечать на вопросы.

Покупателю следует дать возможность самостоятельно осмотреть машину, разрешить заглянуть под капот и в багажник. А вот просьба о тест-драйве должна насторожить. Показать автомобиль в движении можно и самому.

Как определить цену

Чтобы понять, сколько стоит машина, можно сориентироваться по схожим предложениям. При этом следует учесть недостатки автомобиля и сбросить цену в необходимой степени.

Рекомендуется узнать, сколько готов заплатить покупатель – иногда цена может превысить стоимость, которую предложил бы продавец.

Нужно быть готовым к торгам, ведь это самый частый элемент любого соглашения. Однако важно убедиться, что это простой покупатель, а не перекупщик, стремящийся максимально снизить цену.

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