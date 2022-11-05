Какие автомобили в этом году в Израиле существенно подорожали

Если раньше в последние месяцы года в автомобильной отрасли в Израиле устраивали скидки, то в текущем году ситуация немного иная: цены продолжают расти. Стоимость некоторых марок машин в течение 2022 года увеличилась более чем на 10 тысяч шекелей.

Об этом сообщает Themarker.

Производители говорят, что подорожание обусловлено производственными затратами и изменением курсов валют и что надбавка включает в себя январское повышение налогов на гибридные автомобили.

Эксперты выяснили, что в течение 2022 года цена на электромобиль Geely Geometry выросла на 15 тысяч шекелей. Если в январе машину с увеличенным пробегом без подзарядки можно было приобрести на 145 тысяч шекелей, то сейчас она стоит уже 160 тысяч шекелей. А если заказать автомобиль сейчас, то придет он в 2023 году, а значит придется доплатить пару тысяч из-за повышенного налога.

На 10 тысяч шекелей выросла стоимость и электромобиля Citroen Berlingo. Сегодня его можно купить за 189 тысяч.

В Израиле подорожали также бензиновые автомобили, например, цена на Peugeot 2008 в базовой версии выросла на 7 тысяч шекелей. А на Volkswagen T-Cross — на 9 тысяч шекелей. Стоимость на 2 тысячи выросла и на Volkswagen Golf.

«Курсор» писал ранее, что на сегодняшний день самой большой популярностью у израильтян пользуется китайский электрический кроссовер Geely Geometry C, появившийся на рынке в ноябре 2021 года. Но производители модели вновь собираются обновить прейскурант.