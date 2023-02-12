На светофорах может появиться четвертый сигнал — белый

За основу этого предложения взяли идею, что «беспилотники» могут общаться друг с другом и распределять порядок движения более эффективно, чем светофоры.

Несмотря на успехи искусственного интеллекта в деле поиска жизни в космосе, в повседневной жизни его успехи не так впечатляющи. Так, применение беспилотных авто пока не может избавить города от пробок, а водителей — от перерасхода топлива. Чтобы частично справиться с этими факторами, ученые из Университета Северной Каролины предложили утвердить для беспилотного транспорта четвертый сигнал светофора – белый.

Об этом пишет портал New Atlas.

Моделирование трафика показало, что этот цвет будет оптимальным. Он будет сигнализировать ИИ-водителю, как ведут себя впереди идущие автомобили.

Концепция четвертого сигнала впервые была озвучена в 2020 году. Ученые объясняют, что существующие цвета сохранят свои значения, а белый будет означать «иди за идущим впереди транспортом»: нужно ехать, если едет он, или стоять, если он стоит.

За основу этого предложения взяли идею, что «беспилотники» могут общаться друг с другом и распределять порядок движения более эффективно, чем светофоры.

С помощью моделирования ученые выяснили, что чем больше беспилотных авто на дороге, тем больше сокращается время простоя на перекрестке, а при наличии белого сигнала этот выигрыш времени становится еще значительнее.

«Если на беспилотников приходится 10% участников движения, задержки снижаются всего на три процента, но если их количество достигает 30%, выигрыш уже превышает 10%», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в Израиле с января введено наказание за проезд на желтый свет. Это решение является частью политики отдела дорожного движения и направлено на искоренение движения на красный свет. Рост смертельной статистики от ДТП вывел Израиль на одно из ведущих мест сравнительно со странами Европы и Запада.

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