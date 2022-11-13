В два раза выше, чем в Европе: Израиль стал рекордсменом по детской смертности

Израиль показал антирекорд по детской смертности на дорогах, заняв среди европейских стран второе место.
Данные представлены в отчете Европейского совета по транспортной безопасности (ETSC).
Смертность в ДТП стала причиной смерти каждого десятого ребенка в Израиле за последние два года. Хуже Израиля дела обстоят только в Литве, где процент погибших на дорогах детей оказался 11%. Всего аналитика проводилась с учетом данных 32 стран.
Высокая смертность детей на израильских дорогах одна из самых высоких и составляет 12 летальных случаев на 1 миллион.
В европейских странах ситуация намного лучше: около 7-8 погибших.
За последнее десятилетие Европа стремительно работает над снижением смертности детей на дорогах, почти вдвое сократив ее. К сожалению, для Израиля ситуация осталась на неутешительном уровне в Израиле 2010 году. Только в Чехии и Болгарии показатель хуже: в Чехии он вырос на 1%, а в Болгарии увеличился на 4%.
В отчете предлагается странам с катастрофическими показателями срочно снизить разрешенную скорость автомобилей в населенных пунктах до 30 км/ч, уделить внимание обеспечению безопасности на дорогах возле школ, а также усилить меры за отсутствие автокресел для малышей.
Ранее Курсор писал, что в Рош ха-Аине два велосипедиста получили серьезные травмы в результате ДТП.
Также Курсор информировал о том, что министр транспорта Мерав Михаэли представила программу для малогабаритных транспортных средств, согласно которой для владельцев электровелосипедов и самокатов введут новое правило.