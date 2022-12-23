Осторожно, штрафы: с января вводится наказание за проезд на желтый свет

Следить за соблюдением правил полиция намерена за счет размещения дополнительных дежурных постов, а также камер наблюдения.

С января водителей начнут штрафовать за проезд на мигающий желтый сигнал светофора.

Об этом сообщает канал Голос Израиля.

Полиция Израиля объявила об усилении контроль за соблюдением правил пересечения перекрестков.

Это решение является частью политики отдела дорожного движения и направлено на искоренение движения на красный свет. Рост смертельной статистики от ДТП вывел Израиль на одно из ведущих мест сравнительно со странами Европы и Запада.

Полиция утверждает, что многие водители относятся к желтому свету светофора как к зеленому.

Необходимость соблюдать правила дорожного движения относится как к водителям, так и пешеходам. В полиции подчеркнули, что переход на желтый свет представляет собой реальную опасность жизням людей. Правоприменение будет осуществляться за счет размещения дорожных полицейских и электронного оборудования.

Ранее Курсор сообщал, в каких городах Израиля, согласно статистике, дети чаще всего попадают в ДТП. Большинство детей оказываются под колесами автомобиля, когда переходят на другую сторону дороги, поэтому скорость транспортных средств нужно ограничить.

Наш сайт также писал ранее, что среди европейских стран Израиль занимает предпоследнее место по безопасности детей на дорогах. Стране срочно предлагается снизить разрешенную скорость в населенных пунктах до 30 км/ч.