Названы ошибки, которые увеличивают расход топлива в авто

Цены на топливо растут, однако пересаживаться на автобусы тоже не вариант, ведь и проезд дорожает. А в некоторых случаях автобусы не выход, особенно зимой, и в отдаленных поселках. Поэтому вопрос экономии встает перед автомобилистами постоянно.

Об этом говорится в материале портала MMR.

Стиль вождения

Казалось бы, сэкономить на бензине невозможно. Если есть необходимость куда-то уехать, то уже ничего не поделаешь. Но на самом деле некоторые водители просто сами бесполезно тратят топливо.

Самая распространенная ошибка автомобилистов в том, что чем быстрее доедешь, тем меньше топлива потратишь. Но здесь все же действует поговорка «тише едешь – дальше будешь». Но не так тише, сколько аккуратнее. Резкие старты и резкие торможения, слишком быстрая езда нагружают все детали автомобиля и влияют на расход бензина. Поэтому самый оптимальный вариант – обычное, среднее движение, медленное торможение, без резких движений.

Неправильный маршрут

В основном автомобилисты, хорошо знающие свою местность, двигаются по привычным направлениям много лет. Но время меняется, строятся новые дороги, и светофоров и пробок становится больше. И мало кто задумывается над тем, чтобы поехать по незнакомому маршруту.

Но действительно навигатор реально может сэкономить 1,5-2 литра в день даже для тех, кто просто проезжает привычными местами. Вроде бы и расстояние меньше, но если вы стоите в пробке час и больше – никакого смысла здесь нет. Объездные маршруты могут стать выходом для экономии бензина.

Долгий прогрев

Большинство автолюбителей сходятся на том, что автомобиль в зимнее время необходимо прогревать, пока не исчезнет специальный значок или не поднимется уровень. И хорошо, если на это уходит 3-5 минут. Но многие заводят транспортное средство 15-20 минут, прогревая его полностью, включая печку, обогрев сидение. А это снова 1-2 литра бензина.

Поэтому необходимо ознакомиться с правилами эксплуатации конкретного автомобиля, аккумулятора, двигателя, необходимостью их прогрева в течение определенного времени. Ведь для кого-то достаточно 3 минут, а кто должен греться минут 10.

Как сообщал Курсор, британские эксперты рассказали о том, как водители могут сэкономить топливо при поездках на автомобиле, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.

Также Курсор информировал о том, что 1 сентября произошло падение максимальной стоимости бензина с октановым числом 95 на заправках самообслуживания в Израиле на 0,21 шекеля до 6,37 шекеля за литр.