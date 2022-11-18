Названы простые способы очистки пластика в салоне авто

Каждый, даже неопытный, автовладелец знает, что через определенное время в салоне авто образуются потертости на пластике, а цвет может стать тусклым.
Эксперты решили поделиться своим опытом и рассказать, как привести в порядок салон вашего автомобиля, пишет портал Dexpens.
Отмечается, что современный пластик является довольно качественным. При этом он забивается грязью и пылью, что лишает его первоначального цвета.
Так, если черный пластик теряет свою черноту, а светлый или серый получает черные разводы, то его можно с легкостью привести в новенький вид. Здесь вам понадобится пена из мойки. Она может быть разных цен и покупать ее нужно в магазинах автокосметики.
В то же время самым простым вариантом будет попросить пену у обычного автомощийка, прихватив с собой какую-то баночку, или сделать это самому на мойке самообслуживания.
После того как пена осядет в банке, вы получите треть емкости специального моющего средства. Теперь необходимо просто помыть салон этой пеной. Если внизу дверей есть потертости, их можно легко устранить при помощи полиролей-реставраторов пластика.
Как сообщал Курсор, израильская компания представила летающий автомобиль. Он оснащен четырьмя двойными пропеллерами, а также крыльями и хвостом, чего нет у планеров. Внутри есть место для двух человек и легкого багажа – грузоподъемность до 200 килограммов. Стоимость этого транспортного средства – 150 тысяч долларов.
Дальность полета автомобиля на данный момент – до 177 километров. Максимальная продолжительность полета – 1 час. Крейсерская скорость – 161 километр в час. Время зарядки от 0 до 100 процентов – 1 час.
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