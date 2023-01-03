Названы пять ошибок водителя, убивающих механическую коробку передач

В большинстве случаев водители даже не догадываются о том, что вредят своим действиям любимой «ласточке».

Ремонт коробки передач в автомобиле – одна из самых дорогих и проблемных операций. Основная проблема состоит в том, что очень часто износ механической коробки переключения передач (МКПП) ускоряют своими действиями сами автомобилисты. В большинстве случаев водители даже не догадываются о том, что вредят своим действиям любимой «ласточке».

Каких действий следует избегать — рассказывает портал Автотема.

1. Несвоевременное понижение

Следить за оборотами двигателя и своевременно переключать передачи – не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Именно по этой причине сегодня так популярны автоматические коробки передач. Практика показывает, что правильность повышения передачи приходит с опытом, а вот вовремя снижать передачу часто не умеют водители, которые не первый год за рулем.

2. Реверс без остановки

Устройство механической трансмиссии таково, что переход на заднюю передачу должен производиться только после остановки транспортного средства. У МКПП отсутствуют синхронизаторы, способные обеспечить плавность при включении реверса. Любая попытка нарушить описанное выше правило приводит лишь к удару по коробке.

3. Остановка на сцеплении

Частая смена передач, особенно в плотном потоке, быстро надоедает водителю. От чего возникает соблазн освободить себя от лишних переключений и переждать короткую остановку на сцеплении. Однако важно помнить, что чем дольше разомкнутое сцепление, тем быстрее оно изнашивается из-за сильной нагрузки.

4. Выжимание сцепления не до конца

Выжимать сцепление наполовину категорически запрещено. Проскальзывание дисков не сулит ничего хорошего для коробки передач и ведет только к ускоренному износу всего сцепления. Одновременно с этим не стоит забывать о том, что выжимание педали сцепления не должно быть слишком длинным.

5. Ударные действия

Не нужно даже пытаться переключать передачу силой. Ни к чему хорошему такой подход не приведет. При переключении вообще противопоказаны резкие движения. Касается это и привычки некоторых автомобилистов «бросать» сцепление, резко отпускать педаль и тем самым увеличивать давление на коробку.

Ранее Курсор информировал о пяти причинах, почему автомобиль уводит в сторону.

Также Курсор писал о самых опасных ошибках водителей за рулем современных авто.