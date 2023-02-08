Названы Топ-5 автомобилей, которые разочаровали своих владельцев

Аналитики провели исследование и выяснили, какие марки машин менее всего устраивают своих владельцев.

Многие автолюбители вкладывают душу в свой автомобиль и относятся к нему как к любимой игрушке. Каково же разочарование владельца, если он испытал больше разочарования от покупки, чем радости!

Об этом сообщает Consumer Reports.

Эксперты провели опрос автолюбителей, задавая им вопросы, насколько они довольны своей машиной и купили бы они еще раз. На основании их ответов был составлен антирейтинг автомобилей, который несколько удивляет своим разнообразием.

В рейтинге неожиданно лидирует «народный автомобиль» Volkswagen.

Антирейтинг автомобилей от Consumer Reports:

Volkswagen Atlas Cross Sport – только 38% владельцев купили бы его снова. Мерседес-Бенц ГЛБ – из его владельцев всего 39% смогли бы повторить эту покупку. Инфинити QX50 — 40% водителей довольны этим авто. Мерседес-Бенц GLA – 45% не имеют особых претензий к своей машине. Джип Компас – 46% считают свою покупку удачной.

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