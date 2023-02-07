Маст-хэв: эти вещи обязательно нужно иметь в автомобиле

Продумывайте заранее, насколько длинна и опасна ваша дорога и что взять с собой на случай непредвиденных событий.

Чемодан на случай опасностей стоит иметь не только дома, но и в автомобиле, ведь ситуации на дороге могут быть разными.

Об этом говорится в материале Internews Ukraine.

Отмечается, что среди обязательных, прописанных в Правилах дорожного движения требований — наличие в автомобиле аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и жилета со световозвращателями. Однако это еще не все.

Также могут пригодиться:

одеяло на случай долгой поездки и холодов;

нож, лопата и небольшой топор, чтобы расчистить путь или что-нибудь починить;

техническая вода;

средства для заряда от розеток автомобиля;

фонарик и сигнальные средства (свисток, фальшфеер);

канистра и запас горючего;

запасное колесо и набор инструментов;

крепкий буксирный трос;

рулон армированного скотча.

«Продумывайте заранее, насколько длинна и опасна ваша дорога и что взять с собой на случай непредвиденных событий», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, названы самые опасные ошибки водителей за рулем современных авто. Большинство водителей, используя технологии помощи при управлении, полагаются на них слишком сильно.

Так, при создании современных авто производители стараются делать их максимально автономными. Несмотря на то, что с одной стороны такие опции должны облегчить жизнь водителю, на самом деле они делают управление наоборот менее безопасным.

Ранее мы писали о том, что израильская компания представила летающий автомобиль. Он оснащен четырьмя двойными пропеллерами, а также крыльями и хвостом, чего нет у планеров. Внутри есть место для двух человек и легкого багажа – грузоподъемность до 200 килограммов. Стоимость этого транспортного средства – 150 тысяч долларов.

Дальность полета автомобиля на данный момент – до 177 километров. Максимальная продолжительность полета – 1 час. Крейсерская скорость – 161 километр в час. Время зарядки от 0 до 100 процентов – 1 час.

Также Курсор информировал о пяти причинах, почему автомобиль уводит в сторону.