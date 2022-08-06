Nissan отказывается от своей флагманской модели из-за низкого спроса

Nissan Maxima снимут с конвейера в середине 2023 года. Преемника флагманского автомобиля японского бренда не будет. Об этом сообщила пресс-служба Nissan.

Nissan Maxima стал жертвой низкого спроса и реструктуризации предложения. Продажи модели E-Class снижаются из года в год: если в начале 2000-х годов ежегодно продавалось более 100 000 «Maxima», то в 2021 году было продано всего 16 386. В первой половине 2022 года модель нашла только 3 753 покупателя.

Большие семейные седаны постепенно теряют популярность, поскольку их покупатели все чаще отдают предпочтение кроссоверам. Ранее Volkswagen, Hyundai и Kia объявили об отказе от аналогичных моделей.

Кроме того, Nissan сейчас активно занимается электрификацией. Стратегия бренда заключается в том, чтобы к 2030 году 40% его автомобилей были электрическими. Соответственно, автопроизводитель будет снимать с производства нерентабельные бензиновые модели. Продажи Maxima в Японии и Европе давно прекращены, остались только рынки США и Китая.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.