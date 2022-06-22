Sony и Honda создадут совместную компанию по производству электромобилей

В последние годы Sony все более четко заявляла о своих амбициях в отношении электромобилей, в частности с концепцией EV VISION-S. На каждой из презентаций концепт-каров компания Sony делала упор на свой опыт в области развлечений и программного обеспечения.

В этом году Sony и Honda запустят совместное предприятие под названием Sony Honda Mobility Inc. Помимо совместного производства электромобилей, компания сосредоточится на «услугах мобильности».

«Новая компания стремится объединить передовые технологии Honda в области экологии и безопасности, возможности развития мобильности, технологии кузова и опыт управления послепродажным обслуживанием с опытом Sony в разработке и применении технологий визуализации, зондирования, телекоммуникаций, сетей и развлечений для реализации нового поколения мобильности и мобильных услуг, которые тесно связаны с пользователями и окружающей средой и постоянно развиваются», — говорится в пресс-релизе компаний.

Другими словами, Honda привнесет в новую компанию свой опыт производства автомобилей, а Sony — свой опыт в области программного обеспечения и технологий.

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