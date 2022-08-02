Страны Евросоюза согласовали поэтапный отказ от автомобилей c ДВС

Согласно плану, к 2035 году страны должны полностью перейти на автомобили, работающие от аккумуляторов, чтобы сократить выбросы парниковых газов в ЕС.

Европейский парламент одобрил пакет мер по постепенному отказу от использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Помимо запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, другие меры включают посадку деревьев, повышение налогов на обычное транспортное топливо и ТЭС.

К 2030 году ЕС намерен сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года и достичь полной «углеродной нейтральности» к середине века.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.