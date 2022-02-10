Tesla отзывает более 26 тысяч автомобилей из-за проблемы с размораживанием лобового стекла

Объявление было сделано всего через несколько дней после того, как Tesla отозвала более 817 000 автомобилей в США из-за возможных проблемам со звуковым предупреждением о непристегнутом ремне безопасности.

Компания Tesla отзывает почти 27 000 автомобилей в США из-за проблем с размораживанием лобового стекла.

Об этом сообщает Independent.

Согласно отчету об отзыве по безопасности, компания по производству электромобилей отзывает 26 681 автомобиль, в том числе Model 3, Model S, Model X и Model Y 2021–2022 годов выпуска .

В письме-подтверждении от Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) от 8 февраля Tesla сообщила федеральной организации, что за оттаиванием лобового стекла стоит программная ошибка, связанная с тепловым насосом автомобиля.

«Ошибка программного обеспечения может привести к непреднамеренному открытию клапана в тепловом насосе и захвату хладагента внутри испарителя, что приведет к снижению производительности оттаивания», — говорится в письме .

NHTSA отметило, что проблема с размораживанием может снизить видимость водителей и потенциально увеличить риск аварии.

Tesla начала получать жалобы от клиентов в декабре, некоторые из которых, как сообщается, принесли свои автомобили в Tesla Service из-за «потери обогрева в экстремально холодных погодных условиях», отметили в компании.

Расследование основной причины проблемы, проведенное компанией, выявило программную ошибку как потенциальную причину. Компания заявила, что выполнит бесплатное обновление программного обеспечения по беспроводной сети (OTA), чтобы решить проблему.

Это новое объявление появилось всего через несколько дней после того, как Tesla отозвала более 817 000 автомобилей в США. Было обнаружено, что в некоторых из этих транспортных средств звуковой сигнал может не срабатывать при запуске двигателя, а водитель не пристегнул ремень безопасности. По словам производителя автомобиля, это также могло быть связано с ошибкой программного обеспечения.

NHTSA заявило, что такие автомобили не соответствуют федеральному стандарту безопасности транспортных средств «Защита пассажиров от столкновений», поскольку звуковой сигнал не активируется.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что стало известно, когда Tesla начнет выпускать автомобили на берлинском заводе.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.