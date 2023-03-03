Tesla планирует производить один автомобиль каждые 45 секунд

Глава производства Tesla Inc. Том Чжу заявил в среду, что компания стремится производить электромобиль (EV) каждые 45 секунд.

Выступая на мероприятии, посвященном Дню инвестора, Чжу сказал, что гигант электромобилей недавно преодолел отметку в четыре миллиона произведенных единиц. Он подчеркнул, что для увеличения производства четырех Гигафабрик уже недостаточно. Таким образом, он объявил, что компания заказала строительство нового завода по переработке лития недалеко от Корпус-Кристи, штат Техас, который должен начать работу к концу 2023 года.

Чжу добавил, что Tesla планирует расширить свой завод по производству аккумуляторов в Неваде, который будет производить батареи примерно для 35% автомобилей Tesla. Позже финансовый директор Tesla Зак Киркхорн заявил, что компания намерена потратить до 175 миллиардов долларов и к 2030 году выйти на уровень производства 20 миллионов единиц продукции в год.

Позже главный исполнительный директор Tesla Inc. Илон Маск заявил во время прямого эфира в рамках Дня инвестора, что производитель электромобилей (EV) строит свой пятый Gigafactory (Гигафабрику) недалеко от Монтеррея, Мексика.

Завод Tesla станет первым в Латинской Америке. Никаких сроков завершения строительства Маск и его соратники не назвали. Однако они указали, что тот, что в Шанхае, был построен за девять с половиной месяцев.

Ранее информацию обнародовал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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