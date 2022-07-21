Toyota начнет производить электрические грузовики

Модели будут разработаны для проекта по содействию повсеместному внедрению электромобилей и в конечном итоге для массового рынка.

Toyota объявила, что будет разрабатывать небольшие электрические коммерческие автомобили в сотрудничестве со специалистами по автомобилям Daihatsu и Suzuki.

В рамках проекта, который начнется в январе 2023 года, автомобили будут использоваться для перевозки грузов между Токио и префектурой Фукусима. Для использования в проекте будет произведено около 580 автомобилей.

Toyota заявила, что разрабатывает небольшие электрические коммерческие автомобили в сотрудничестве со специалистами по мини-автомобилям Daihatsu и Suzuki, и планирует начать их производство в следующем году, а со временем начнутся и массовые продажи.

Микроавтомобили — это сегмент, который в значительной степени характерен для Японии. Мини-коммерческие автомобили составляют около 60 процентов всего коммерческого парка страны и охватывают множество территорий, доступных для них только из-за их небольших размеров.

Toyota будет разрабатывать легкие грузовики на топливных элементах в сотрудничестве с производителями грузовиков Isuzu Motors и Hino Motors.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.