Toyota прекратит производство сразу на нескольких заводах

Крупнейший автоконцерн Toyota остановит линии на шести заводах на несколько недель — это происходит из-за глобальной нехватки полупроводников.

Toyota объявила о новых производственных остановках в Японии: девять линий на шести заводах будут остановлены на срок до 18 дней с 1 по 31 августа из-за нехватки компонентов и вспышки COVID-19.

Распространение нового штамма COVID-19 и все еще существующая глобальная нехватка полупроводников являются основными причинами, по которым Toyota не может полностью загрузить свои заводы.

Кроме того, компания не может предсказать ситуацию, которая сложится осенью и далее.

В августе этого года японские заводы Toyota произведут на 50 тысяч автомобилей меньше, чем планировалось, а общий мировой объем производства Toyota в июле составит примерно 700 тысяч автомобилей, из которых 200 тысяч единиц должны быть произведены в Японии.