Toyota прекратит производство сразу на нескольких заводах

Toyota объявила о новых производственных остановках в Японии: девять линий на шести заводах будут остановлены на срок до 18 дней с 1 по 31 августа из-за нехватки компонентов и вспышки COVID-19.
Распространение нового штамма COVID-19 и все еще существующая глобальная нехватка полупроводников являются основными причинами, по которым Toyota не может полностью загрузить свои заводы.
Кроме того, компания не может предсказать ситуацию, которая сложится осенью и далее.
В августе этого года японские заводы Toyota произведут на 50 тысяч автомобилей меньше, чем планировалось, а общий мировой объем производства Toyota в июле составит примерно 700 тысяч автомобилей, из которых 200 тысяч единиц должны быть произведены в Японии.
Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.
Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.