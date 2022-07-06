Uber возобновит работу такси в Израиле

Компания будет конкурировать за пассажиров и водителей с Gett и Yango, вернувшись на местный рынок через 5 лет после ограничения. Uber был вынужден по решению суда в значительной степени прекратить работу в Израиле в 2017 году.

Ожидается, что компания Uber возобновит свою деятельность в Израиле, вернув свою платформу бронирования, чтобы нанимать только лицензированных водителей такси, примерно через пять лет после того, как суд заблокировал первоначальную деятельность компании в стране.

Uber вернется в Израиль, подключившись к общенациональной сети лицензированных такси, сообщило во вторник агентство Reuters, основываясь на планах расширения, которые включают Испанию, Италию, Германию, Австрию, Турцию и Южную Корею.

Компания сообщила Reuters, что тысячи израильских таксистов присоединились к службе таксомоторных перевозок, которая также будет включать в себя варианты совместных поездок с другими пассажирами, в основном в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Uber будет конкурировать за израильских пассажиров и водителей такси с израильской компанией Gett (ранее GetTaxi) и российской службой такси-хайлинг Yango (принадлежащей российской интернет-компании Яндекс), которые работают с лицензированными водителями такси и хорошо зарекомендовали себя в стране.

«Мы хотим использовать технологии, чтобы превратить службы такси, работающие с другими службами общественного транспорта, в альтернативу частному автомобилю», — сказал агентству Гони Ной, новый генеральный директор Uber Israel.

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