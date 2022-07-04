Больше прогнозов: стало известно, что электричество подорожает на 16 процентов

Резкое подорожание электричества вызвано мировым ростом цен на уголь, который составляет почти половину от всего сырья для производства энергии.

О более высоком увеличении тарифов на электричество сообщило Управление электроэнергии. Тарифы подорожают на 16% вместо ожидаемого увеличения на 10-15%.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

При этом подорожание будет разбито на два этапа. На первом этапе, запланированном на 1-е августа цена повысится на 6%, а дальше комиссия опять соберется и озвучит дату следующего повышения.

При среднем счете за электроэнергию в Израиле около 800 шекелей подорожание увеличит эту сумму до 928 шекелей.

«Курсор» ранее информировал, что в августе тарифы на электроэнергию вырастут на 10-15 процентов. Стало известно о предстоящем в августе существенном повышении стоимости электроэнергии. В воскресенье, 3 июля, Управление электроэнергетики примет решение о сроках и точных тарифах.

Наш сайт ранее писал, что в Израиле снова дорожает бензин: сколько будет стоить литр топлива. Цена на бензин определяется как обменным курсом между долларом США и израильским шекелем, так и ценой барреля нефти.

Мы сообщали о рецессии в экономике Израиля: бизнес сократил объемы производства на 20-25 процентов. Представители бизнеса обеспокоены сокращением производства почти на четверть от привычных норм. Отмечаются высокие риски рецессии в экономике. В понедельник ожидается увеличение процентной ставки на 0,50%.