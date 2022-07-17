В Евросоюзе продажи авто упали до 26-летнего минимума

Регистрации упали на 18 процентов в Германии, на 15 процентов в Италии и на 14 процентов во Франции. Испания сообщила о более скромном снижении на 7,8%.

Число регистраций новых автомобилей в Европейском Союзе снизилось в июне, поскольку проблемы с поставками продолжают тормозить производство автомобилей.

Регистрация новых автомобилей в ЕС упала на 15 процентов в июне до 886 510 автомобилей, что является самым низким июньским показателем с 1996 года, по данным ACEA.

Регистрация новых автомобилей в течение месяца снизилась на всех четырех основных рынках блока.

Volkswagen и Stellantis, владеющая Peugeot и Fiat, зафиксировали резкое снижение, в то время как количество регистраций Renault практически не изменилось.

Группа Mercedes-Benz была одной из немногих компаний, сообщивших о росте числа регистраций на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Регистрация новых легковых автомобилей в этом году упала на 14% до 4,6 млн. автомобилей по сравнению с первыми шестью месяцами 2021 года.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.