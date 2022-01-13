В Испании на постройку нового завода электромобилей привлекут 100 млн евро

Недавно образованная компания Switch Mobility построит в Испании современный завод по производству электрических коммерческих автомобилей. По словам генерального директора Энди Палмера, в течение следующих 10 лет в новый завод будет инвестировано около 100 миллионов евро.

Об этом пишет АвтоЦентр.

Строительство начнется 27 января в Вальядолиде, Испания. Первые автомобили должны появиться в четвертом квартале 2022 года. На заводе будет создано около 2 000 прямых рабочих мест и около 5 000 косвенных рабочих мест. Новый завод станет первым производственным предприятием Switch Mobility в континентальной Европе. Планируется, что площадка сможет обслуживать и другие рынки, включая Южную Америку.

Следует отметить, что Switch Mobility является дочерней компанией известного индийского производителя Ashok Leyland. Ей также принадлежит производство автобусов под британским брендом Optare, который представил свою первую двухэтажную модель, работающую на водородных топливных элементах, в 2020 году.

Курсор ранее писал, что Tesla вновь отзывает сотни тысяч автомобилей. Государственное управление по регулированию рынка Китая объявило, что компания Tesla отзовет около 200 тысяч электромобилей с китайского рынка.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.

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