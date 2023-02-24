В Mercedes E-Class 2024 встроили TikTok и суперэкран

В Mercedes заявили, что использование всех развлекательных приложений будет ограничено, когда автомобиль находится в движении.

Mercedes-Benz представил интерьер E-класса 2024 года, который будет оснащен высокотехнологичными функциями, включая суперэкран, улучшенное распознавание голоса и интегрированные TikTok и Zoom. Как сообщает CNN, публиковать свои танцевальные движения двумя руками можно будет только тогда, когда машина припаркована. Интеграция Zoom была сделана с учетом требования владельцев, которые желают участвовать в важных деловых видеовстречах без необходимости открывать ноутбук. Также будет установлена ​​селфи-камера, обращенная к водителю и другим пассажирам автомобиля, что позволит им делать свои фотографии.

The new Mercedes E-Class comes with giant dash screens, TikTok, a selfie cam and LED strip lighting. Tesla has ushered us into a new era of terrible car design pic.twitter.com/K234IjCZ4j — James Kelleher (@etienneshrdlu) February 23, 2023

«Чтобы скоротать время ожидания или просто насладиться моментом для себя, пока ваш автомобиль находится в состоянии покоя, TikTok станет вашим новым любимым занятием», — говорится в сообщении TikTok о партнерстве с Mercedes.

Mercedes указал, что использование всех развлекательных приложений будет ограничено, когда автомобиль находится в движении.

Говоря о других деталях E-класса следующего года, The Verge сообщила, что машина будет оснащена системой объемного звучания Burmester 4D с 17 динамиками, преобразователями звука на передних сиденьях и технологией Dolby Atmos.

Автомобильные развлечения также будут поддерживать пространственное аудио через Apple Music.

CNN сообщила, что новый автомобиль будет оснащен возможностями искусственного интеллекта (ИИ), которые позволят ему «узнавать» предпочтения водителя в отношении таких вещей, как климат-контроль, цвета внутреннего освещения и раскрытие солнцезащитного козырька в зависимости от погоды.

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