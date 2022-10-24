В США дали старт продажам летающего авто

Электрический Alef Model A способен взлетать и садиться вертикально. Он оснащен автопилотом с функцией облета препятствий. Кроме того, предусмотрен большой парашют – при аварии летающее авто безопасно спустится на землю.

Компания Alef Aeronautics (Калифорния, США) начинает продажи летающего автомобиля Model A.

Его производство планируют начать с 2025 года, однако заказать модель можно уже сейчас по цене в $300 тысяч с предоплатой в 1500 долларов, сообщается на сайте американской компании.

Отмечается, что Alef Model A разрабатывают с 2015 года, а в 2019 году он совершил первый тестовый полет. Дизайн обтекаемого двухместного купе разработал бывший стилист Bugatti и Jaguar Хираш Разаги. Двери авто поднимаются вверх, а пассажирская кабина способна вращаться.

В основе Alef Model A лежит сетчатый каркас, скрывающий восемь пропеллеров. Летающий автомобиль оснащен несколькими электромоторами, а заряда батарей достаточно, чтобы преодолеть 320 км по земле и 177 км — по воздуху.

Alef Model A взлетает и садится вертикально. Он оснащен телеметрией, которая контролирует все параметры авто и сигнализирует о поломках, а также автопилотом с функцией облета препятствий. Кроме того, предусмотрен большой парашют – при аварии летающее авто безопасно спустится на землю.

В перспективе модельный ряд Alef Aeronautics расширит четырехместная модель с запасом хода 640 км по суше и 320 км — по воздуху. Ее обещают представить до 2030 года.

Как сообщал Курсор, автоэксперты из Великобритании при помощи несложных подсчетов выяснили, что самые дешевые электромобили в Макао, а самые дорогие — в Сингапуре.

Американский электрический седан Tesla Model 3 стал эталонной моделью. Выбор объясняется очень просто. Model 3 — самый популярный электромобиль в мире.

Самая дешевая Model 3 оказалась в Макао. Это специальный административный район Китая. Далее следуют Китай, Румыния, Япония и Франция. Соединенные Штаты, родина этого электромобиля, находятся на восьмом месте.

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