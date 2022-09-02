Израильские системы, заряжающие электромобили за 15 минут, появятся в Европе и США

Система, разработанная компанией Zooz Power, ранее известной как Chakratec (zooz означает «движение» на иврите), берет энергию из сети, чтобы вращать восемь стальных колес на единицу, 17 000 раз в минуту. Каждое колесо весит около полутонны. В процессе электрическая энергия преобразуется в кинетическую энергию. Когда транспортное средство приходит на подзарядку, вращение замедляется, чтобы преобразовать эту кинетическую энергию обратно в электрическую энергию и передать ее в аккумулятор транспортного средства с такой интенсивностью, что аккумулятор полностью заряжается примерно за 15 минут.

Генеральный директор Zooz Power Боаз Вейзер сравнил интенсивную подзарядку, обеспечиваемую системой компании, со смывом унитаза для быстрого выпуска большого количества воды.

По словам Вейзера, используя физику, а не химию, кинетическое зарядное устройство позволяет избежать экологических проблем, таких как массовое использование воды и загрязнение, связанное с добычей лития. И в отличие от литиевых батарей, которые со временем ослабевают, кинетическая система продолжает производить тот же уровень электроэнергии.

По словам одного аналитика по устойчивому развитию, углеродный след системы Zooz Power, от производства и цепочек поставок до эксплуатации и переработки или захоронения на свалке, производит в 23 раза меньше выбросов эквивалента углекислого газа на киловатт-час (кВтч), чем литий-ионный аккумулятор — 0,0027 кг. При этом эквивалент CO₂ по сравнению с 0,0620 кг для аккумулятора.

За 15-летний жизненный цикл Zooster-100 потребляет 666 667 кВтч из сети для создания 600 000 кВтч кинетической энергии и высвобождает 540 000 кВтч перезарядки. Вейзер объяснил, что все системы хранения энергии имели потери, и что 80% потерь — это «неплохо».

Он добавил, что Zooz Power стремится обеспечить быструю зарядку электромобилей в районах, где электросеть еще недостаточно мощная, чтобы дать такой быстрый импульс.

Вейзер сравнил нынешний период перехода от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к электромобилям с периодом появления мобильных телефонов. В последнем случае за пределами основных городских центров прием был плохим, пока антенны не удалось установить по всей стране, а на это потребовалось время.

Пять блоков Zooster-100 будут установлены в пяти коммерческих и развлекательных центрах Германии: два вблизи Франкфурта; два в Херренберге, примерно в 30 км к югу от Штутгарта; и пятый в месте, которое еще предстоит определить. Их будет финансировать немецкая инвестиционная компания, которая считает, что от продажи электроэнергии от этих установок можно получить больше прибыли, чем от солнечных электростанций.

В настоящее время Zooz Power находится на продвинутой стадии регистрации европейского патента. Компания надеется начать развертывание в Германии к концу года.

Первая в Израиле зарядная установка Zooz Power будет установлена ​​на заправочной станции Дор Алон в Сегуле, Петах-Тиква, в центральной части Израиля, также ближе к концу 2022 года. Это в сотрудничестве с Dor Alon и Afcon Electric Transportation.

В США на начало следующего года запланированы два пилотных проекта — один в Рок-Хилле, Южная Каролина, с корпорацией Arko, крупным оператором магазинов шаговой доступности, а другой с Blink Charging недалеко от Майами.

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