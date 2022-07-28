В Турции стартовало производство конкурента Tesla

Самая мощная версия будет способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды, а максимальный запас хода составит около 500 километров.

Турция начала производство национального автомобиля, прототип которого был представлен президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ещё в 2019 году. Первые образцы турецкого электромобиля TOGG сошли с конвейера на недавно построенном заводе в Гемлике. Об успешной сборке «первенца», во время которой рабочие проверяли производственный процесс, сообщил генеральный директор марки Гуркан Каракас.

Согласно планам TOGG, производство будет полностью отлажено к началу ноября и «законсервировано» в таком виде. Дебют на рынке запланирован на конец первого квартала следующего года, причем первым в продажу поступит электрический кроссовер. Перед этим он должен будет пройти сертификационные испытания на соответствие европейским стандартам, так как автомобиль будет продаваться за пределами Турции.

TOGG представил первый прототип кроссовера еще в 2019 г.

Внедорожник доступен с двумя модификациями: 200-сильным электромотором на задней оси или двумя моторами — по одному на каждую ось. Во втором случае выходная мощность составит около 400 л.с.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.