Владелица Model X отсудила у Tesla 100 тыс. евро

Девушка начала замечать странные сбои в работе системы автомобиля — автопилот переставал распознавать препятствия или машина без причины тормозила посреди дороги.

В декабре 2016 года жительница Германии купила Tesla Model X за 112 640 евро. В то же время она доплатила 5 500 евро за автопилот. В ноябре этого года она начала замечать странные сбои в работе системы — автопилот переставал распознавать препятствия или машина без причины тормозила посреди дороги.

Поэтому Мюнхен обязал Tesla выплатить 99 420 евро владельцу Model X за проблемы с автопилотом.

Защита Tesla отметила, что автопилот не был предназначен для использования на городских дорогах, но суд не принял этот аргумент, поскольку соответствующая страница на сайте Tesla не включала городское вождение в число ограничений на эксплуатацию автопилота. Кроме того, женщина пожаловалась на другие проблемы: например, у кроссовера не всегда срабатывают замки дверей.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.