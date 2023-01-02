Водителей призвали отказаться от этих вредных привычек за рулем

Некоторые водительские привычки могут существенно повысить риски попасть в аварию. От них нужно немедленно избавляться, в противном случае все может крайне плохо окончиться.

Стало известно о том, какие распространенные привычки водителя чаще всего могут привести к непоправимым последствиям.

Об этом пишет портал U-News.

Дело в том, что некоторые водительские привычки могут существенно повысить риски попасть в аварию. От них нужно немедленно избавляться, в противном случае все может крайне плохо окончиться.

Так, с привычкой есть гамбургер или пить кофе за рулем нужно бороться. Любой бутерброд гарантированно отвлекает от дороги, вы уже концентрируетесь не на управлении автомобилем, а на еде. Ситуация явно аварийная, даже если вы опытный водитель.

Также очень опасно садиться за транспортное средство после веселой ночи, когда у вас присутствует похмелье. Это даже опаснее, чем если вы управляете автомобилем в состоянии опьянения, поскольку концентрация внимания крайне плоха.

Также могут стать виновниками аварии те, кто привык пользоваться гаджетами за рулем — смотреть фильмы, листать социальные сети. Это все часто приводит часто к ДТП.

Краситься за рулем тоже плохая идея. Никакого макияжа, переодеваний, причесывания, и всего того, что отвлекает вас. Часто на дорогах можно встретить женщин, которые в салоне автомобиля причесываются, наводят макияж, наносят лак на ногти, пользуются пилочками. Следить за собой рекомендуется не за рулем.

Ну, и конечно же, ездить быстро не самая лучшая идея, поскольку именно это нарушение чаще всего приводит к летальным исходам.

Как сообщал Курсор, автолюбители имеют много возможностей сэкономить топливо при поездках, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.

В частности, залог экономичной работы всех систем и агрегатов автомобиля – их исправное состояние. При этом речь идет не только об исправной работе двигателя (чистый впуск, исправной системе зажигания и подаче топлива). Также следует следить за чистотой воздушного и топливного фильтров. В общем, следует помнить, что почти любая система автомобиля косвенно может влиять на увеличение расхода топлива.

Также Курсор информировал о том, что ученые обнаружили бактерии, которые производят топливо.