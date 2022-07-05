Volkswagen и Bosch получили разрешение на разработку технологии автоматизированного вождения

Volkswagen Group и Bosch получили разрешение от государственных органов на начало совместной разработки технологии беспилотного вождения.

Volkswagen и Bosch могут начать совместную разработку технологии автоматизированного вождения, сообщило Федеральное ведомство по борьбе с картелями Германии (Bundeskartellamt), добавив, что будет продолжать следить за сотрудничеством компаний.

«Задача Бундескартелламта — поддерживать конкуренцию уже на уровне исследований и разработок, поскольку именно здесь закладываются основы будущих продуктов и рынков», — сказал Андреас Мундт, глава Бундескартелламта.

Сотрудничество между VW и Bosch регулируется европейскими правилами исследований и разработок, что, по словам агентства, освобождает его от антимонопольных запретов.

Кроме того, агентство добавило, что несколько других автомобильных и ИТ-компаний работают над подобной технологией.

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Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.