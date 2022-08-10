Volkswagen внезапно объявил об отзыве Golf 2022 года

Немецкий производитель отзывает 2238 автомобилей VW Golf 2022 в версиях R и GTI. В автомобилях были обнаружены неисправные сенсорные кнопки.

В частности, сенсорная кнопка управления люком была слишком чувствительной. Он мог быть случайно активирован, что повышает риск получения травмы. В результате Национальная администрация безопасности дорожного движения США потребовала отозвать автомобиль и устранить дефект.

Volkswagen не оспаривает позицию профсоюза и готов исправить это упущение. Специалисты заменят кнопку на новую. Компания также предлагает пользователям этой модели возможность заменить сенсорную кнопку на обычную. Эта работа будет выполнена совершенно бесплатно.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.