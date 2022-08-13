Xiaomi хочет стать лидером среди автопроизводителей

Xiaomi Auto уже начала тестирование автомобилей с системой автопилота. Готовые к серийному производству автомобили китайцы намерены показать в 2024 году.

Xiaomi, китайская компания, известная своим ассортиментом бытовой техники и гаджетов, стремится стать лидером в автомобильной промышленности.

По словам основателя компании Лэй Цзюня, подразделение Xiaomi Auto, которое было основано всего 500 дней назад, делает потрясающие успехи. Сама компания сейчас сосредоточена на создании технологии беспилотного вождения, за которой, по мнению Лэй Цзюня, будущее. Возможно, Xiaomi Auto отстает от своих конкурентов, но результаты за 500 дней с момента основания пекинского автопроизводителя превосходны и намного превосходят ожидания.

Xiaomi Auto видит, что ее основные конкуренты, такие как Nio, Xpeng Motors и Li Auto, также инвестируют в разработку электромобилей с беспилотными технологиями.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.