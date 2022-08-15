Xiaomi тестирует 140 автономных электромобилей

Генеральный директор Лэй Цзюнь заявил, что автопроизводитель уже выделил 3,3 миллиарда юаней (490 миллионов долларов) на инициативу самостоятельного вождения

По словам генерального директора Xiaomi, технологический гигант уже тестирует 140 автомобилей, оснащенных передовой технологией автономного вождения.

Впервые Xiaomi объявила о своих планах по созданию электромобилей в прошлом году. А генеральный директор Лэй Цзюнь недавно рассказал на одном из мероприятий, что в компании уже 500 сотрудников занимаются исключительно разработкой технологии автономного вождения для своих электромобилей.

Информация о запуске прототипа автономного автомобиля компании появилась менее чем через две недели после того, как стало известно, что Xiaomi ведет переговоры с Национальной комиссией по развитию и реформам Китая, но сталкивается с трудностями в получении разрешения регулирующих органов на проект автомобиля.

Xiaomi уже выделила 10 миллиардов долларов на автомобильное предприятие и планирует представить свой первый электромобиль в 2024 году.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.