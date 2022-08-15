Xiaomi тестирует 140 автономных электромобилей

По словам генерального директора Xiaomi, технологический гигант уже тестирует 140 автомобилей, оснащенных передовой технологией автономного вождения.
Впервые Xiaomi объявила о своих планах по созданию электромобилей в прошлом году. А генеральный директор Лэй Цзюнь недавно рассказал на одном из мероприятий, что в компании уже 500 сотрудников занимаются исключительно разработкой технологии автономного вождения для своих электромобилей.
Информация о запуске прототипа автономного автомобиля компании появилась менее чем через две недели после того, как стало известно, что Xiaomi ведет переговоры с Национальной комиссией по развитию и реформам Китая, но сталкивается с трудностями в получении разрешения регулирующих органов на проект автомобиля.
Xiaomi уже выделила 10 миллиардов долларов на автомобильное предприятие и планирует представить свой первый электромобиль в 2024 году.
Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.
Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.