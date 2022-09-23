10 взрывов: в сети показали последствия ракетного удара по Запорожью

В Запорожье во время обстрелов в пятницу ночью российскими ракетами повреждены жилые дома. Армия рф уничтожает не военные, а мирные объекты; кафе, отели, торговые центры, дома.

В полночь 23 сентября российскими ракетами был обстрелян украинский город Запорожье. Областной центр находится на расстоянии 40 км от линии фронта.

Сообщается о повреждениях 10 многоэтажек и 9 частных домов. Также в результате взрыва на стоянке повреждено около 50 автомобилей.

Глава городской власти Анатлий Куртев опубликовал фото и видео последствий взрывов. Он сообщил, что три человека получили ранения.

Жители города в течение последних 3 дней отмечают усилившиеся обстрелы города, связывая это с бессильной злобой россиян после объявления путина* о мобилизации, а также успехов украинских войск по деоккупации восточных областей. Вместе с тем, они отмечают, что «их не запугать» и «никто не прогнется под путина».

Ранее мы писали, что ракета попала в отель с людьми: опубликованы кадры разрушений после обстрела украинского Запорожья.

Также мы информировали о неудавшемся наступлении армии рф на Запорожье: ВСУ показали сдавшихся в плен боевиков.

Так долго готовившееся наступление российской армии на Запорожье пока показало «отрицательные результаты». Украинские военные продемонстрировали видео сдачи в плен боевиков из днр.

Напомним, Курсор информировал, что эксперт объяснил, почему путин решил объявить мобилизацию в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!