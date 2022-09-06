Неудавшееся наступление армии рф на Запорожье: ВСУ показали сдавшихся в плен боевиков

Так долго готовившееся наступление российской армии на Запорожье пока показало «отрицательные результаты». Украинские военные продемонстрировали видео сдачи в плен боевиков из днр.

Армия российских оккупантов начала наступление в направлении Запорожья. В результате действий украинских военных захвачены в плен бойцы подразделений так называемых днр*, которых российская армия всегда направляет в горячие точки.

Эти солдаты не имеют достаточного вооружения, не обеспечиваются поддержку техникой и даже не получают качественного обмундирования. Их бросают как «пушечное мясо» на передовую.

Руководство армией рф успешно отчитывается в москве о проведенном наступлении, но в итоге превратившемся в «героическую сдачу в плен».

ВСУ по сложившейся традиции отметили этот этап как «отрицательное наступление рф». Пленных много, но бойцов днр российское командование не обменивает, считая их ниже по ценности чем чеченцы или русские.

Ранее Курсор писал, что военный эксперт рассказал, почему армии рф не помогут иранские беспилотники.«Использование россиянами ракет С-300 для ударов по наземным целям является свидетельством того, что рф в определенной степени исчерпала свой потенциал ракет», — говорит эксперт.

Также мы сообщали о «настоящей войне»: экс-депутат госдумы рассказал, кто может занять место шойгу. Как сообщает западная пресса, путин отстранил министра обороны рф шойгу. Причина – отсутствие успехов в войне против Украины.

В конце августа высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что необходимости в создании единой армии Европейского союза нет.