Эксперт объяснил, почему путин решил объявить мобилизацию в рф

Дипломат и экс-посол Андрей Веселовский рассказал, что в россии* есть сильная группа агрессоров, которым нужна война из материальных соображений.

Президент российской федерации владимир путин сегодня, 21 сентября, объявил в стране частичную мобилизацию, и на это у него было несколько причин.

Об этом рассказал дипломат и экс-посол Андрей Веселовский.

По его словам, российский диктатор начал понимать, что украинская армия довольно сильная и сможет противостоять его солдатам. Он понял, что это не «банды нациков», а украинский народ не одурманен пропагандой массы.

Президент рф предполагал, что ему быстро удастся захватить Украину и его будут встречать с цветами, поэтому военные взяли с собой парадную форму, но потом для российского вождя ситуация прояснилась и он решил объявить мобилизацию.

Еще, как считает эксперт, на путина оказывают давление «патриотические низы» рф. В стране есть сильная группа авантюристов и агрессоров, которым нужна эта война из простых материальных соображений, из-за прибыли.

«Курсор» писал ранее, что военный эксперт Олег Жданов считает, если президент российской федерации владимир путин объявит в стране всеобщую мобилизацию, то граждане взбунтуются.

Еще мы писали, что на фронте российская федерация несет огромные потери, поэтому начала испытывать проблемы с резервами, так как добровольцев идти воевать совсем мало. Чтобы пополнить запасы своей армии страна-агрессор начала отправлять в Украину заключенных, пообещав им свободу и материальное вознаграждение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!