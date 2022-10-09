17 погибших и 40 раненых: российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью

Армия рф проводит массированные обстрелы прифронтового города Запорожья, каждую ночь разрушая дома и убивая мирных людей, женщин и детей. Оккупанты давно превратились из военных в простых террористов.

Ночью 9 октября армия рф вновь обстреляла Запорожье. В результате попадания в жилые дома разрушено 5 частных домов, 40 повреждены. Попадание в многоквартирный дом, который полностью разрушен, погибло 17 человек.

На месте возникли пожары, спасатели достают людей из-под завалов. Местные жители работают вместе со спецслужбами, помогая на месте катастрофы.

Власти города предупредили жителей, что сохраняется возможность повторной атаки.

В последние две недели прифронтовой город Запорожье обстреливается каждую ночь. Целью армии рф являются именно жилые дома, с которыми даже и близко нет военных объектов. Проигрывая на всех фронтах, отступая на юге и на Донбасе, российская армия от бессилия и злобы выбрала способ запугивания мирного населения.

Политика путина нацелена на уничтожение всего живого на Украине, больше не маскируясь под «защиту русскоговорящего населения». В Запорожье как раз 90% населения говорит на русском, однако считает своей родиной Украину и поддерживает украинских военных.

Ранее Курсор информировал о том, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

Как сообщалось, мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью Кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке Тамань-Керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!