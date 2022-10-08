Как рухнул Крымский мост: момент взрыва зафиксировали на видео

Мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар, который произошел 8 октября, разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки.

Крупное возгорание на единственной транспортной дороге между Крымом и Кубанью якобы возникло из-за взрыва грузовика.

В «Твиттере» 8 октября опубликовали видео с камер наблюдения.

Взрыв на автодорожном мосту привел к возгоранию нефтяных танкеров на железнодорожном участке. На новых кадрах видно, как горит поезд, а соседняя трасса также получила повреждения.



Незаконные власти временно оккупированного российскими войсками полуострова заявили, что конструкцию взорвали. По их мнению, якобы сдетонировал грузовик со взрывчаткой.

Мост, построенный по приказу президента рф* владимира путина, был ключевым транспортным звеном для доставки военной техники российским солдатам, воюющим в Украине. Движение по железнодорожно-автомобильному мосту, открытому в 2018 году и призванному связать Крым с транспортной сетью россии, приостановлено на неопределенный срок.

Инцидент произошел, когда путин отметил без особой помпезности свое 70-летие. Он издал никчемный указ, нацеленный на важнейшие инвестиции Запада в энергетику, когда появились признаки того, что ключевые элементы его вторжения в Украину разваливаются. Это вызывает беспрецедентную критику внутри страны-агрессора.

Ранее «Курсор» сообщил, что пожар на Крымском мосту зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. Предполагалось, что в товарняке Тамань-Керчь якобы загорелся бензобак.

Вскоре «Курсору» стало известно, что пожар обвалил автомобильную ветку и сделал непригодным для движения. После начала возгорания начала рушится часть автомобильной дороги, которая расположена на мосту ниже.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!